Лукашенко встретился с экс-президентом Латвии Гунтисом Улманисом

16 ноября, Минск /Владимир Матвеев – БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во Дворце Независимости встретился с экс-президентом Латвии Гунтисом Улманисом, передает корреспондент БЕЛТА.
Александр Лукашенко и Гунтис Улманис тепло пообщались, вспомнили встречи прошлых лет. "Я с таким желанием сегодня сюда пришел, как к близкому знакомому человеку. Вспомнил все эти моменты, когда мы встречались, - отметил экс-президент Латвии. - Мне никто никогда не испортит те сердечные взаимоотношения, которые были и есть".
"Хорошо, что есть что вспомнить", - согласился Президент Беларуси.
Гунтис Улманис напомнил, что главу белорусского государства ждут с визитом в Риге: "Мой коллега (действующий Президент Латвии) высказал это предложение, с министром иностранных дел Беларуси тоже вчера говорили, что в Риге вы должны побывать".
"Обязан", - сказал глава белорусского государства.
Александр Лукашенко и Гунтис Улманис обсудили различную тематику, в том числе были отмечены тесные контакты между гражданами обеих стран.
Как сообщалось БЕЛТА, Гунтис Улманис находится в Беларуси для участия в мероприятиях, посвященных 100-летию провозглашения независимости Латвии, которое будут отмечаться 18 ноября. Он первый президент Латвии после восстановления независимости в 90-х годах XX века и внучатый племянник председателя Временного правительства, участвовавшего в провозглашении Латвийской Республики в ноябре 1918 года, Карлиса Улманиса.-0-
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