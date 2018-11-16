Лукашенко встретился с экс-президентом Латвии Гунтисом Улманисом

16 ноября, Минск /Владимир Матвеев – БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во Дворце Независимости встретился с экс-президентом Латвии Гунтисом Улманисом, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко и Гунтис Улманис тепло пообщались, вспомнили встречи прошлых лет. "Я с таким желанием сегодня сюда пришел, как к близкому знакомому человеку. Вспомнил все эти моменты, когда мы встречались, - отметил экс-президент Латвии. - Мне никто никогда не испортит те сердечные взаимоотношения, которые были и есть".

"Хорошо, что есть что вспомнить", - согласился Президент Беларуси.

Гунтис Улманис напомнил, что главу белорусского государства ждут с визитом в Риге: "Мой коллега (действующий Президент Латвии) высказал это предложение, с министром иностранных дел Беларуси тоже вчера говорили, что в Риге вы должны побывать".

"Обязан", - сказал глава белорусского государства.

Александр Лукашенко и Гунтис Улманис обсудили различную тематику, в том числе были отмечены тесные контакты между гражданами обеих стран.

Как сообщалось БЕЛТА, Гунтис Улманис находится в Беларуси для участия в мероприятиях, посвященных 100-летию провозглашения независимости Латвии, которое будут отмечаться 18 ноября. Он первый президент Латвии после восстановления независимости в 90-х годах XX века и внучатый племянник председателя Временного правительства, участвовавшего в провозглашении Латвийской Республики в ноябре 1918 года, Карлиса Улманиса.-0-