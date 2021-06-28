Лукашенко встретился с главой компании Emaar Properties Мухаммедом аль-Аббаром

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня встретился с исполнительным директором компании Emaar Properties Мухаммедом аль-Аббаром, передает корреспондент БЕЛТА.

"Учитывая то, что вы приехали на сей раз с сыном, значит, вы уже прилично закрепились в нашей столице, - отметил Александр Лукашенко. - Мы вас принимаем здесь с таким большим удовольствием не потому, что вы очень богатый человек. А потому, что вы в непростые, сложные времена поддерживали Беларусь, руководство Эмиратов всегда поддерживало Беларусь. И за то, что вы сотрудничаете с Беларусью и, главное, инвестируете в Беларусь. Словом, мы вас воспринимаем как близкого друга нашей страны, дружба с которым проверена временем".

Президент констатировал, что, несмотря на сложный 2020 год, Беларусь и ОАЭ значительно прибавили в товарообороте. За прошлый год он составил $110 млн.

"Сегодня я хотел бы услышать, не изменилось ли ваше желание работать в Беларуси, - сказал глава государства. - Я также хотел бы услышать ваше мнение по поводу многих проектов, которые мы обсуждали с наследным принцем, когда он был здесь. И вы сами предлагали ряд проектов, в которых вы крайне заинтересованы в Беларуси".

После встречи с главой государства Мухаммед аль-Аббар отметил, что белорусская экономика работает стабильно даже в условиях пандемии и это хороший знак для инвестора. "Я буду продолжать работать в Беларуси и инвестировать", - заявил арабский бизнесмен во время общения с журналистами.

Арабский бизнес реализует в Минске масштабный проект умного города на 4 млрд евро, который получил название "Северный берег". Он разместится в границах МКАД - пр.Победителей - ул.Орловской - Цнянского водохранилища. В составе комплекса будут построены жилые дома со всей необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой, социальные объекты и объекты общественного назначения общей площадью более 6 млн кв.м.

В первую очередь планируется возвести здания Национального выставочного центра, Института искусственного интеллекта, Минского центра международной торговли. В октябре прошлого года на месте строительства Национального выставочного центра премьер-министр Беларуси Роман Головченко и Мухаммед аль-Аббар заложили памятную капсулу.

Мухаммед аль-Аббар считается одним из наиболее крупных и успешных бизнесменов ОАЭ. Он является советником по экономическим и инвестиционным вопросам (личным и государственным) руководителей Абу-Даби и Дубая. Этот арабский бизнесмен - фактически идейный вдохновитель и исполнитель концепции создания современного Дубая. Мухаммед аль-Аббар - совладелец крупных международных компаний в области электронной торговли, общественного питания, моды и дизайна. Его чистый капитал оценивается в $4,6 млрд.

Мухаммед аль-Аббар

Компания Emaar Properties - один из крупнейших в мире девелоперов и инвесторов в области строительства. Владеет более чем 60 дочерними компаниями и присутствует на рынках более 35 стран на Ближнем Востоке, в Северной Африке, Азии, Европе и Северной Америке. Специализируется на гостиничном бизнесе, торгово-развлекательной инфраструктуре, сдаче в аренду коммерческой недвижимости, развитии информационно-коммуникационных технологий и услуг для различных сфер бизнеса, инвестировании и обслуживании недвижимости.

Крупнейшие строительные проекты Дубая, включая самое высокое в мире здание Бурдж-Халифа и один из крупнейших торговых центров "Дубай Молл", были реализованы именно Emaar Properties. Кроме того, компания застраивает Экономический город короля Абдаллы в Саудовской Аравии. Площадь проекта занимает 168 кв.км и включает морской порт, промышленную зону, деловой, курортный и жилой районы, образовательные и медицинские учреждения, торговые объекты.-0-

Руководство ОАЭ нацелено на укрепление и развитие отношений с Беларусью - Мухаммед аль-Аббар