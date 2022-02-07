Лукашенко встретился с известным спортсменом и российским политиком Александром Карелиным

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с известным спортсменом, государственным и политическим деятелем России Александром Карелиным, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства в начале встречи тепло приветствовал гостя, отметив его уникальные достижения за годы спортивной карьеры: 888 выигранных поединков в борьбе и всего лишь 5 поражений.

"Смотрю твои творческие проекты новые внимательно. Очень интересно. И в последний раз подумал: интересно, а вот подготовить такой проект - из истории там и так далее - сколько ж у тебя в группе людей работают?" - поинтересовался глава государства.

"На самом деле небольшая группа. Главное же настроение", - ответил Александр Карелин.

"Ну, настроение у тебя приличное", - заметил Александр Лукашенко.

Александр Карелин рассказал, что накануне провел три с половиной часа в музее Великой Отечественной войны в Минске, в том числе общался там с работницей, которой за 70, и она большую часть жизни служит в музее. "Когда опираешься на таких людей, то и постоянный состав не нужен. Нужно их просто найти, дать им возможность, звучание, фон. И вот так все получается", - рассказал он.

После встречи с главой белорусского государства спортсмен рассказал, что обсуждал с Президентом, насколько важно сохранять память не только о Великой Отечественной войне, а вообще о тех свершениях, которые объединяют народы Беларуси и России еще со времен СССР, имеют одни трактовки, окраски, акценты.

В частности, речь зашла о проекте "Карелин-фонда", посвященном 45-летию победы сборной СССР по классической борьбе на Олимпийских играх 1976 года, проходивших в канадском Монреале. Глава государства реализацию проекта оценил положительно. -0-