Лукашенко встретился с Курманбеком Бакиевым и поздравил его с юбилеем

6 августа, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 6 августа провел встречу со своим другом и коллегой - экс-президентом Кыргызстана Курманбеком Бакиевым, передает корреспондент БЕЛТА.

Поводом для разговора стал 70-летний юбилей гостя, который он отметил несколько дней назад. Белорусский лидер во Дворце Независимости тепло поздравил Курманбека Бакиева, преподнес символичные подарки - картину "Охота кочевников с беркутом" - собирательный образ, в котором соединены и национальные особенности, и этнический колорит кыргызского народа. Степной орел или беркут - особый символ в миропонимании кочевников. Юбиляру Президент также подарил кортик и букет белорусских цветов.

"Это же моя страна… Кони, беркуты…", - отреагировал Курманбек Бакиев, увидев картину.

"Твоя страна и твоя стихия. Птица эта гордая на тебя похожа", - заметил Президент Беларуси.

Курманбек Бакиев поблагодарил главу белорусского государства за подарки.

"Мы все и придем к тебе на день рождения, - продолжил дружеский диалог Александр Лукашенко. - Ты можешь нам приготовить кыргызский плов? Плов с тебя, вино - с нас!"

Курманбек Бакиев ответил, что с удовольствием примет гостей и лично приготовит угощение. "Сам буду делать. От и до", - подчеркнул он.

У рабочего кабинета главы белорусского государства Александр Лукашенко и Курманбек Бакиев остановились возле государственных флагов Беларуси и Кыргызстана, которые были представлены не в привычном исполнении, а в виде голограммы. Специальный проектор с этой технологией был презентован одной из компаний-резидентов во время посещения Президентом Беларуси Парка высоких технологий. "Это наши айтишники сделали. Сегодня у нас день белорусско-кыргызской дружбы в честь твоего юбилея", - отметил Президент Беларуси.

По окончании поздравительной части Александр Лукашенко и Курманбек Бакиев провели рабочую встречу, обсудив актуальные вопросы.-0-