Лукашенко встретился с председателем Национального совета Австрии

Александр Лукашенко и Вольфганг Соботка
12 ноября, Вена /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко во время официального визита в Австрию провел встречу с председателем Национального совета Австрии Вольфгангом Соботкой, передает корреспондент БЕЛТА.
Глава государства также оставил запись на белорусском языке в Книге почетных гостей австрийского парламента: "Шчыра дзякую за гасцiнны прыём у Парламенце Аўстрыi. Рад магчымасцi абмеркаваць шляхi далейшага развiцця канструктыўных адносiн памiж нашымi еўрапейскiмi дзяржавамі, пашырэння супрацоўнiцтва ў разнастайных галiнах на карысць беларускага i аўстрыйскага народаў".-0-
Фото Андрея Покумейко