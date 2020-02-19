Лукашенко встретился с председателем Палаты представителей Египта

19 февраля, Каир /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился в Каире с председателем Палаты представителей Египта Али Абделем аль-Саедом, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства приехал в египетский парламент после переговоров с Президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.

На ступеньках у центрального входа в здание парламента Александра Лукашенко встретил председатель Палаты представителей Египта, его два заместителя и генеральный секретарь.

После знакомства Президента Беларуси с египетскими парламентариями стороны направились на переговоры.

Как сообщалось, основное внимание на переговорах Александра Лукашенко с Президентом Египта было уделено торгово-экономическим связям. "Убежден, что развитие промышленной кооперации полностью отвечает интересам двух государств и позволяет обеспечить выход на рынки соседних африканских стран, что для нас весьма важно. Дай бог освоить стомиллионный рынок Египта. Из Каира вместе работаем практически на всю Северную Африку и рассматриваем варианты дальнейшего совместного продвижения по континенту", - заявил по итогам переговоров глава белорусского государства.-0-

Фото Николая Петрова и Андрея Стасевича