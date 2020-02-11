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11 февраля 2020, 11:01

Об информационном суверенитете, вызовах и честном разговоре с людьми - Лукашенко высказался о работе госСМИ

Во время совещания
Во время совещания

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко провел сегодня совещание с руководителями ведущих государственных средств массовой информации, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы, конечно же, будем обсуждать с вами конкретные проблемы, житейские проблемы функционирования средств массовой информации. Я предлагаю построить открытый разговор, диалог. Возможно, у вас будут какие-то вопросы, которые не относятся к тематике сегодняшнего совещания. Возможно, будут вопросы как практического, так и идеологического характера, в том числе по последним переговорам с руководством Российской Федерации, потому что вы не просто организаторы ведущих средств массовой информации, но и сами являетесь активными участниками создания продукта ваших компаний", - сказал Александр Лукашенко.

Он отметил, что необходимость разговора с руководителями государственных средств массовой информации назрела давно: около двух лет прошло с тех пор, как во всех крупнейших СМИ сменились руководители. "Настал момент обсудить выполнение поручений, данных вам в том числе и при назначении, услышать ваше видение дальнейшей стратегии работы, актуализировать задачи, которые стоят перед средствами массовой информации", - пояснил Президент.

По его словам, эти задачи непростые, поскольку нынешняя обстановка не располагает к успокоенности. "Противостояние, геополитическая нестабильность в разных частях мира, в том числе в нашем регионе, - все это в повестке сегодняшнего дня", - заявил глава государства.

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Александр Лукашенко заметил, что сегодня пресса - это не только средство донесения информации, но и полноценное оружие, причем массового поражения.

Президент констатировал, что важной составной частью независимости любого государства является информационный суверенитет - право проводить собственную информационную политику, формировать национальную информационную инфраструктуру, обеспечивать информационную безопасность. "И это право мы как суверенное и независимое государство должны отстаивать во что бы то ни стало, в том числе на информационном поле. Казалось бы, что нам еще тут бороться и воевать на этом поле. Но, увы, приходится", - подчеркнул он.

Александр Лукашенко напомнил, что именно для того, чтобы противостоять новым рискам, вызовам и угрозам, чуть менее года назад разработана и принята Концепция информационной безопасности Беларуси. "Не знаю, насколько она эффективна. Вам виднее. Но это первый серьезный шаг к выработке стратегии нашей информационной безопасности. Возможно, как живое творческое тело, надо совершенствовать эту концепцию", - считает глава государства.

В совещании участвовали председатель Национальной государственной телерадиокомпании Иван Эйсмонт, председатель правления телеканала ОНТ Марат Марков, генеральный директор телеканала СТВ Игорь Луцкий, генеральный директор Белорусского телеграфного агентства Ирина Акулович, директор - главный редактор издательского дома "Беларусь сегодня" Дмитрий Жук, директор - главный редактор издательского дома "Звязда" Павел Сухоруков, директор Национального филиала (представительства) Межгосударственной телерадиокомпании "Мир" Владимир Перцов.

На начало 2020 года в Беларуси зарегистрировано более 1,6 тыс. печатных средств массовой информации, 9 информационных агентств, 20 интернет-изданий, 270 телерадиовещательных СМИ. В Беларуси распространяется свыше 270 иностранных телепрограмм в кабельных сетях и около 3 тыс. зарубежных печатных СМИ.-0-

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"Нам хватает с одной и другой стороны. И в этих непростых условиях чрезвычайно важно взять и удержать внимание. Но при этом не утратить доверия зрителей, читателей и слушателей", - сказал глава государства.

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