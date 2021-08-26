Лукашенко встретился с Шейманом. Обсуждали вопросы по Латинской Америке

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня встретился с Виктором Шейманом, передает корреспондент БЕЛТА.
Виктор Шейман доложил главе государства о выполнении поручений по итогам поездки в страны Латинской Америки и иных вопросах, находящихся в сфере его ответственности.
Виктор Шейман доложил главе государства о выполнении поручений по итогам поездки в страны Латинской Америки и иных вопросах, находящихся в сфере его ответственности.
Принимая в июне текущего года отставку Виктора Шеймана с поста управляющего делами Президента Беларуси, Александр Лукашенко просил его "не уходить далеко" и подставить плечо там, где это будет нужно. Речь в первую очередь шла о работе со странами дальнего зарубежья, которую курировал Виктор Шейман.-0-