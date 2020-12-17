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17 декабря 2020, 11:02

Лукашенко встретился со спецпосланником Папы Римского

Во время встречи
Во время встречи

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился сегодня с апостольским нунцием в Великобритании архиепископом Клаудио Гуджеротти, передает корреспондент БЕЛТА.

Клаудио Гуджеротти занимал должность апостольского нунция в Беларуси в 2011-2015 годах. На этот раз он приехал в Минск как спецпосланник Папы Римского Франциска.

"Я очень рад, что его святейшество Папа Франциск направил вас в Беларусь. Мне приятно с вами встретиться, у меня хорошие впечатления остались от встреч, переговоров, разговоров с вами, когда вы служили здесь. И я всегда говорил, что нынешний Папа Римский Франциск, с моей точки зрения, это народный человек. Это меня очень прельщает", - заявил Александр Лукашенко.

Президент попросил Клаудио Гуджеротти передать Папе Римскому Франциску самые теплые поздравления с Новым годом и пожелания крепкого здоровья. "Если заболеет, пусть не переживает: мы готовы принять его на лечение, мы умеем лечить. Но сейчас лучше не надо болеть. И Рождество здесь, Новый год, праздники - болеть нам некогда. Но если что - сразу к нам", - с юмором отметил глава государства.

Архиепископ заверил, что обязательно передаст эти слова Папе Римскому. По его словам, глава Католической церкви хотел встречать рождественские праздники вместе с верующими, но карантинные мероприятия пока не позволяют это сделать.

Александр Лукашенко также поблагодарил спецпосланника Папы Римского за приезд, назвав его визит в Минск хорошим знаком. "Есть о чем поговорить, у нас всегда было много тем. Многие темы и остаются, их сразу не решишь. Но какие-то движения есть", - заявил Президент.

Клаудио Гуджеротти также считает, что за время его работы в Беларуси у сторон получилось многое сделать для развития отношений. "К сожалению, вы рано уехали от нас. После Великобритании вам надо снова в Беларусь возвращаться", - ответил глава государства. "После Великобритании может быть пенсия. Там не видно солнца - опасно для здоровья", - тоже пошутил архиепископ.

Римско-католическая церковь в Беларуси - вторая по числу верующих конфессия в республике. За последние 20 лет количество религиозных общин РКЦ в стране увеличилось в четыре раза, сегодня их насчитывается 498. Они объединены в четыре епархии: Минско-Могилевскую, Витебскую, Гродненскую и Пинскую.

Общины Римско-католической церкви располагают 514 костелами, строится еще 31. С 1988-го по 2020 год государство передало церкви около 300 объектов для религиозных целей.

В Беларуси служат восемь епископов РКЦ. Всего в приходах работают 453 священнослужителя, из которых 71 - иностранные граждане, преимущественно Польши. Иностранных монахинь - 36. Католических священнослужителей в Беларуси готовят в двух семинариях - в Гродно и Пинске. С 2009 года функционирует катехетический колледж для мирян в Барановичах. В 2013 году зарегистрирован Минский теологический колледж имени святого Иоанна Крестителя Минско-Могилевской епархии, а в 2015-м - Теологическая академия имени святого Иоанна Павла II. Однако ее строительство пока не началось. В 2018 году в Беларуси зарегистрировали Теологический колледж имени святого Казимира Гродненской епархии.-0-

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