Лукашенко встретится с директором Европейского регионального бюро ВОЗ Хансом Клюге

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко встретится сегодня с директором Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Хансом Клюге, сообщает БЕЛТА.

За последние годы здравоохранение Беларуси укрепило позиции в международном медицинском сообществе благодаря достижениям в различных областях медицины, результатам высокотехнологичных вмешательств в трансплантации, кардиохирургии, травматологии, нейрохирургии, офтальмологии, онкологии и онкогематологии, инвестиционным проектам в области фарминдустрии, способствующим выводу на рынок новых отечественных лекарств.

Беларусь имеет одни из лучших показателей в мире по ряду параметров работы здравоохранения. Страна находится в первой десятке стран мира по количеству мест в больницах (1,1 тыс. больничных коек на 100 тыс. населения), количеству врачей (579 на 100 тыс.) и среднего медперсонала (1320 на 100 тыс.). Кроме того, в Беларуси одни из самых низких показателей в мире по материнской и детской смертности. В целом страна входит в число лучших 25 стран по Индексу охвата основными медицинскими услугами здравоохранения ВОЗ (76 пунктов из 100 возможных).

Ежегодно в Беларусь на лечение и оздоровление приезжают 150 тыс. иностранных пациентов из более чем 100 стран. Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку в соседних странах, работа по наращиванию экспорта медицинских услуг не приостанавливалась.

С учетом оценки складывающейся эпидемиологической ситуации по заболеваемости COVID-19 в Беларуси и сопредельных странах, межведомственной рабочей группой при Совете Министров принимаются решения о введении дополнительных мероприятий по противодействию распространению COVID-19 и обеспечению устойчивого функционирования экономики и социальной сферы страны. В Беларуси продолжается вакцинация населения, утвержден соответствующий национальный план мероприятий.-0-