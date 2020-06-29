Лукашенко проводит встречу с педагогическим активом Беларуси

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(Обновлено 11:58)
29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко проводит встречу с педагогическим активом страны, сообщает БЕЛТА.
Во время встречи
На мероприятие, которое проходит в Минске в Административном комплексе на проспекте Победителей, приехали представители сферы образования из всех регионов Беларуси. Всего - около 1 тыс. человек, которые в том числе работают в учреждениях среднего, среднего специального и профессионально-технического, высшего образования.-0-