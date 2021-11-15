Лукашенко встретится с рабочей группой по доработке проекта Конституции

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко снова встретится с рабочей группой по доработке проекта Конституции, чтобы подвести итоги ее деятельности, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Пул первого".

Это будет уже третья встреча главы государства с рабочей группой. Итогом ее деятельности должен стать тот вариант проекта Конституции, который впоследствии будет предложен для рассмотрения Конституционной комиссии и вынесен на референдум.

"Совсем недавно мы договорились, что проведем заседание Конституционной комиссии после того, как рабочая группа, члены которой здесь присутствуют, закончат - вместе со мной, конечно, - написание Конституции. Ее конечный вариант будет вынесен на заседание Конституционной комиссии и сразу же на референдум", - отмечал Александр Лукашенко 21 октября во время первой встречи с экспертной группой.

В составе рабочей группы - глава Администрации Президента Игорь Сергеенко, председатель Совета Республики Наталья Кочанова и представители обеих палат парламента, заместитель госсекретаря Совета безопасности Александр Рахманов, руководитель Аппарата Совета Министров Константин Бурак, зампредседателя Конституционного суда Наталья Карпович и судья Ольга Сергеева, председатель Федерации профсоюзов Михаил Орда, помощник главы государства Александр Косинец и доктор педагогических наук, профессор Александр Радьков.-0-