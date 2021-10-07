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07 октября 2021, 10:17

Лукашенко встретится со спецпосланником Президента Венесуэлы Аданом Чавесом

Фото из архива
Фото из архива

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня встретится со специальным посланником Президента Венесуэлы Аданом Чавесом Фриасом, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Адан Чавес Фриас в эти дни посещает Беларусь. В программе визита спецпосланника Президента Венесуэлы - встреча с председателем Совета Республики Натальей Кочановой и председателем Палаты представителей Владимиром Андрейченко. Как ожидается, венесуэльский гость выступит с лекцией в БГУ и примет участие в открытии выставки "Трансатлантик арт-мессидж" в Национальной библиотеке Беларуси.

Ранее Адан Чавес уже посещал Беларусь. В октябре 2017 года он вошел в состав правительственной делегации в рамках визита Президента Венесуэлы Николаса Мадуро.-0-

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