Лукашенко встретится со студенческой молодежью

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко встретится сегодня со студенческой молодежью, сообщает БЕЛТА.

Глава государства приехал в Белорусский государственный университет. Здесь ему сначала доложат о состоянии дел и перспективах развития вуза, а затем состоится его встреча со студентами и преподавателями.

Примечательно, что задать вопрос Президенту, а также виртуально присутствовать на встрече смогут и студенты в регионах - предусмотрена прямая видеотрансляция в аудиториях университетов в областных центрах.-0-