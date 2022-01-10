Лукашенко: ввод миротворцев ОДКБ нарушил планы заказчиков конфликта в Казахстане

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ввод миротворцев ОДКБ нарушил планы заказчиков конфликта в Казахстане. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, передает корреспондент БЕЛТА.

Президент отметил, что, судя по активности западных политиков, там внимательно отслеживают ситуацию в Казахстане. "Они сначала - паузу на два-три дня, чтобы организоваться. Через два-три дня (мы с Президентом России об этом говорили постоянно) то, что мы планировали, как мы это видели, то и произошло: посыпались заявления. Заявления понятные: "Демократия", "Свобода", "Не принятие жестких мер" и так далее", - обратил внимание Александр Лукашенко.

По его мнению, ввод Коллективных миротворческих сил ОДКБ нарушил планы заказчиков и исполнителей спровоцированного в Казахстане конфликта. "Это еще раз подтверждает правильность принятого нами решения", - сказал он.

Глава государства подчеркнул, что теперь странам ОДКБ надо действовать на упреждение, купировать возможные причины, которые могут привести к подобным последствиям в странах - членах организации.

"В этой связи в информационном поле следует действовать на упреждение. Нельзя допускать выставления миротворческого контингента как оккупантов - мы видим, такие попытки уже предпринимаются. Мы никакие не оккупанты. Мы не пришли туда по своему желанию: нас пригласил наш брат, на друг, который отвечает за эту огромную страну. И мы оказали ту поддержку, которую он потребовал от нас. Это урок для всех, это хороший прецедент", - заявил Александр Лукашенко.-0-