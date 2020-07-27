Лукашенко: выборы - это вторично, а хлеб будет нужен всегда

27 июля, Несвижский район /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает важность оперативного и качественного проведения уборочной кампании. Об этом он заявил сегодня во время рабочей поездки в Несвижский район, передает корреспондент БЕЛТА.

"Выборы выборами, а кушать все хотят. Поэтому главное должно быть сосредоточено здесь. Выборы - это уже вторично", - акцентировал внимание Александр Лукашенко.

Он отметил, что кто бы ни был на посту президента или губернатора, хлеб будет нужен всегда. "И не дай бог повторить 90-е годы. Я уже рассказывал. Когда в Минске было на три дня муки, чтобы хлеб испечь. Поэтому чего бы нам ни стоило, этот хлеб нужно взять и восстановить резервы", - подчеркнул глава государства.

Александр Лукашенко, в частности, обратил внимание на Минскую область. "2 млн т (зерна. - Прим. БЕЛТА) сегодня - это твой минимум. Тут даже разговаривать нечего. На это надо настраиваться", - сказал Президент, обращаясь к губернатору Александру Турчину.

Он отметил, что собрать больший урожай выгодно и самим аграриям, ведь сейчас не так, как было в советские времена: больше получил - больше забрали. "Никто ничего не забирает. Вы еще сами будете стремиться, чтобы продать. Самые лучшие покупатели - это те, кто производят мясо и молоко. Все хлеба (урожай колосовых зерновых. - Прим. БЕЛТА) надо людям отдать на хлеб. И на фураж, и получить мясо и молоко", - сказал глава государства.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко также доложил Президенту о работе по поставкам сельхозпродукции на экспорт.-0-