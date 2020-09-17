Лукашенко: выборы состоялись, и они законны

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выборы состоялись, и они законны. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, выступая на женском форуме "За Беларусь", передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня подключили еще одну, как они считают, "термоядерную бомбу". Взорвали в Брюсселе, в столицах. Европарламент, не то Евросовет, подключился к этому и также не признал наши выборы. На этот счет хочу сказать следующее: мы провели выборы по Конституции и законам нашей страны. Мы не нуждаемся ни в каком признании. Выборы состоялись, и они законны", - подчеркнул белорусский лидер.-0-