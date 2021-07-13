Лукашенко вылетел в Санкт-Петербург, где встретится с Путиным

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Российскую Федерацию, сообщает БЕЛТА.

В Санкт-Петербурге сегодня состоится встреча с Президентом России Владимиром Путиным, в ходе которой главы государств обсудят развитие сотрудничества в различных сферах, международную проблематику.

Как отметили в пресс-службе главы белорусского государства, данный визит продолжает сложившуюся практику регулярных личных встреч лидеров для обсуждения актуальных вопросов.

Telegram-канал "Пул Первого" уточняет, что Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились о сегодняшней встрече еще 1 июля во время телефонного разговора.

Борт номер один уже вылетел с аэродрома Болбасово. Это международный грузовой аэродром, расположенный в мультимодальном промышленно-логистическом комплексе "Бремино-Орша" в городском поселке Болбасово в 18 километрах от Орши. Там же находится ОАО "Оршанский авиаремонтный завод", который месяц назад посещал Александр Лукашенко.

Взлетно-посадочной полосе аэродрома присвоен международный статус. Теперь здесь могут принимать и отправлять прямые грузовые авиарейсы, а также гражданские воздушные суда. Аэродром должен стать крупным грузовым хабом.-0-