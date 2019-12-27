27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил глубокие соболезнования родным и близким народной артистки СССР Галины Волчек. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства подчеркнул, что Галина Волчек является выдающейся личностью современности. "Галина Борисовна прожила яркую и насыщенную жизнь, достигла настоящих профессиональных высот, вписала незабываемую страницу в историю советского и российского театра и кино", - говорится в соболезновании.

"Безгранично талантливая, любимая многими поколениями актриса и режиссер, замечательный педагог и мудрый руководитель театра "Современник", она была ярким примером преданности своему делу и искусству. Светлая память об этом удивительном человеке навсегда останется в наших сердцах", - отметил Президент.-0-