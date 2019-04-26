Лукашенко выразил соболезнование родным и близким народной артистки СССР Элины Быстрицкой

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование родным и близким народной артистки СССР Элины Быстрицкой. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Обладавшая уникальным талантом и тонким восприятием характеров персонажей Элина Авраамовна создала на экране и в театре множество запоминающихся ролей, благодаря которым снискала всенародную любовь", - говорится в соболезновании.

Глава государства отметил, что творческое наследие артистки стало неотъемлемой частью сокровищницы советского и российского искусства. "Светлая память об этом замечательном человеке навсегда останется в наших сердцах", - подчеркнул Александр Лукашенко.-0-