Лукашенко выразил соболезнование родным и близким народной артистки СССР Элины Быстрицкой

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование родным и близким народной артистки СССР Элины Быстрицкой. Об этом БЕЛТА сообщили в
"Обладавшая уникальным талантом и тонким восприятием характеров персонажей Элина Авраамовна создала на экране и в театре множество запоминающихся ролей, благодаря которым снискала всенародную любовь", - говорится в соболезновании.
Глава государства отметил, что творческое наследие артистки стало неотъемлемой частью сокровищницы советского и российского искусства. "Светлая память об этом замечательном человеке навсегда останется в наших сердцах", - подчеркнул Александр Лукашенко.-0-
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