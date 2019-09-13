Лукашенко выразил соболезнование в связи со смертью бывшего Президента Индонезии Хабиби

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Индонезии Джоко Видодо в связи со смертью бывшего Президента этой страны Бухаруддина Юсуфа Хабиби. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Глава государства от имени белорусского народа и себя лично выразил искреннее сожаление по поводу ухода из жизни человека, который внес существенный вклад в укрепление индонезийской государственности и оставил значимый след в современной истории страны.
Александр Лукашенко направил слова поддержки родным и близким Бухаруддина Юсуфа Хабиби, а также всему народу Индонезии.-0-