Лукашенко выразил соболезнование в связи со смертью бывшего Президента Зимбабве Роберта Мугабе

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6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Зимбабве Эммерсону Мнангагве в связи со смертью известного государственного деятеля и бывшего Президента этой страны Роберта Габриэля Мугабе. Об этом БЕЛТА сообщили в
"Ушел из жизни человек, который сделал неоценимый вклад в обретение независимости и укрепление зимбабвийского государства, повышение авторитета и влияния вашей страны на Африканском континенте и международной арене. Добрая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах", - говорится в соболезновании.-0-
Умер бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе
"Невероятно горько объявлять о смерти отца-основателя Зимбабве и бывшего президента Роберта Мугабе", - отметил нынешний лидер африканской страны.