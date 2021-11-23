Лукашенко выразил соболезнования народу Северной Македонии в связи с гибелью туристов в ДТП в Болгарии

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования народу Северной Македонии в связи с большим количеством погибших и раненых в результате дорожно-транспортного происшествия с автобусом на болгарской автомагистрали. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства подчеркнул, что в Беларуси скорбят по невинным жертвам этой страшной трагедии, среди которых 12 детей. "В это тяжелое время передаю искренние слова поддержки родителям и близким умерших, а также желаю быстрого выздоровления раненым", - говорится в соболезновании.

Как сообщалось, туристический автобус из Северной Македонии попал в ДТП и загорелся на автомагистрали "Струма" в Болгарии, погибли 45 человек, в том числе 12 детей. Всего в автобусе находились 52 человека.-0-