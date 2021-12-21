Лукашенко выразил соболезнования Президенту Филиппин в связи с жертвами тропического циклона

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования Президенту Республики Филиппины Родриго Дутерте в связи с жертвами циклона. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"От имени белорусского народа и себя лично выражаю искренние соболезнования вам и всем жителям Филиппин в связи с трагическими последствиями тропического циклона "Раи", который стал причиной значительных разрушений и гибели большого количества людей", - отметил глава государства.

Александр Лукашенко передал слова поддержки Президенту Филиппин, родным и близким погибших, а также всем пострадавшим от удара стихии.-0-