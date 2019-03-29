Лукашенко выразил соболезнования Президенту Гватемалы в связи с жертвами трагического ДТП

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования Президенту Гватемалы Джимми Моралесу в связи с гибелью людей в дорожно-транспортном происшествии в департаменте Солола. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства отметил, что сообщение о многочисленных человеческих жертвах в результате трагического дорожно-транспортного происшествия воспринято в Беларуси с чувством глубокой скорби.

Александр Лукашенко передал слова поддержки Президенту Гватемалы, родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.-0-