Лукашенко выразил соболезнования Президенту и народу Индонезии в связи со стихийными бедствиями

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования Президенту Индонезии Джоко Видодо и народу этой страны в связи с гибелью большого количества людей в результате паводков и оползней в провинции Папуа. Об этом БЕЛТА сообщили в
Глава государства передал слова поддержки родным и близким погибших и пожелал потерпевшим от стихийного бедствия скорейшего выздоровления, а стране - возвращения к обычному образу жизни.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3985 BYN
|2.395 BYN
|2.4 BYN
|USD
|2.1138 BYN
|2.11 BYN
|2.114 BYN
|RUB
|3.2705 BYN
|3.27 BYN
|3.275 BYN