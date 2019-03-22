Лукашенко выразил соболезнования Президенту и народу Ирака в связи с гибелью людей при крушении парома

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования Президенту Ирака Бархаму Салиху, родным и близким погибших в результате крушения пассажирского парома "Аль-Джазира" на реке Тигр в городе Мосул. Об этом БЕЛТА сообщили в
Глава государства отметил, что трагические новости о крушении пассажирского парома "Аль-Джазира" с большим количеством человеческих жертв, особенно среди женщин и детей, с глубокой болью и сожалением восприняты в Беларуси.
Александр Лукашенко передал слова поддержки родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.-0-
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