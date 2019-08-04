Лукашенко выразил соболезнования Президенту и народу США в связи с жертвами массовых расстрелов в Эль-Пасо и Дейтоне

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу в связи с многочисленными жертвами массовых убийств в городах Эль-Пасо штата Техас и Дейтон штата Огайо. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
"Невозможно найти оправдание безжалостному и бессмысленному расстрелу невинных людей,- говорится в соболезновании. - От имени белорусского народа и себя лично выражаю самые искренние соболезнования родным и близким погибших и всему народу Соединенных Штатов Америки, а также желаю скорейшего выздоровления раненым".-0-
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