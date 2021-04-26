Лукашенко выразил соболезнования Президенту Ирака в связи с жертвами пожара в больнице Багдада

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования Президенту Ирака Бархаму Салиху в связи с многочисленными жертвами пожара в больнице Багдада. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства подчеркнул, что в Беларуси с большой болью восприняли трагическое известие об этом происшествии.

Александр Лукашенко передал слова поддержки родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем потерпевшим и раненым.-0-