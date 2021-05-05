Лукашенко выразил соболезнования Президенту Мексики в связи с трагедией в метрополитене Мехико

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования Президенту Мексики Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору, родным и близким погибших при крушении метромоста в Мехико. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"В Беларуси с глубокой скорбью восприняли сообщение о многочисленных потерпевших и человеческих жертвах в результате трагического происшествия в метрополитене мексиканской столицы", - говорится в соболезновании.

Глава государства пожелал выздоровления раненым и скорейшей ликвидации последствий этой разрушительной аварии.-0-