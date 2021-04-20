Лукашенко выразил соболезнования Президенту Туркменистана в связи с кончиной его отца

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования Президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову в связи со смертью его отца. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

"С глубокой скорбью узнал о кончине вашего отца, Мяликгулы Бердымухамедовича Бердымухамедова, - отметил глава белорусского государства. - Уход из жизни близкого человека - огромное горе и невосполнимая утрата, оставляющие в душе незаживающую рану".

"В этот трудный час желаю вам, уважаемый Гурбангулы Меликгулыевич, мужества и прошу принять мои искренние слова сочувствия и поддержки вашей семье", - подчеркнул Александр Лукашенко.-0-