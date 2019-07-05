Лукашенко выразил соболезнования Путину и семьям погибших при наводнении в Иркутской области

5 июля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования Президенту России Владимиру Путину и семьям погибших в результате наводнения в Иркутской области. Об этом БЕЛТА сообщили в
"В Республике Беларусь с большой тревогой и сочувствием восприняли известие о многочисленных человеческих жертвах и масштабных разрушениях, вызванных наводнением в Иркутской области", - говорится в соболезновании.
Александр Лукашенко также попросил передать слова искренней поддержки и пожелания выздоровления потерпевшим. "Очень надеемся на скорейшее восстановление и возвращение к нормальному ритму жизни пострадавшего российского региона", - отметил глава государства.-0-
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