Лукашенко выразил соболезнования Путину и семьям погибших при наводнении в Иркутской области

5 июля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования Президенту России Владимиру Путину и семьям погибших в результате наводнения в Иркутской области. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"В Республике Беларусь с большой тревогой и сочувствием восприняли известие о многочисленных человеческих жертвах и масштабных разрушениях, вызванных наводнением в Иркутской области", - говорится в соболезновании.

Александр Лукашенко также попросил передать слова искренней поддержки и пожелания выздоровления потерпевшим. "Очень надеемся на скорейшее восстановление и возвращение к нормальному ритму жизни пострадавшего российского региона", - отметил глава государства.-0-