22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким народной артистки Беларуси Галины Толкачевой. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

"Галина Семеновна была прекрасной актрисой, творчеством которой гордится наша страна. Она прожила яркую и насыщенную жизнь, достигла профессиональных высот. Созданные ею на театральных подмостках блестящие и незабываемые роли неизменно впечатляли публику, пробуждали самые светлые и добрые чувства, - говорится в соболезновании. - Память об этом искреннем и обаятельном человеке навсегда сохранится в наших сердцах".-0-

Умерла актриса Галина Толкачева Галина Семеновна Толкачева родилась в 1934 году в Минске. В 1957 году окончила Белорусский театрально-художественный институт. Работала в Национальном академическом театре имени Янки Купалы.