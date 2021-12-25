Лукашенко выразил соболезнования родным и близким писателя, главы Российского детского фонда Альберта Лиханова

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким писателя, председателя Российского детского фонда, президента Международной ассоциации детских фондов Альберта Лиханова. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Примите искренние соболезнования в связи со смертью известного писателя и общественного деятеля Альберта Анатольевича Лиханова, - говорится в соболезновании. - Ушел талантливый ученый и педагог, уникальный литератор и неравнодушный человек, который всю свою жизнь посвятил просвещению, благотворительности и защите детства".

Глава государства подчеркнул, что Альберт Лиханов был искренним другом Беларуси, внес неоценимый вклад в укрепление сотрудничества и взаимопонимания между народами Беларуси и России.

"Светлая память о нем всегда будет жить в наших сердцах", - отметил Президент.-0-