Лукашенко выразил соболезнования россиянам в связи с авиакатастрофой в Камчатском крае

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования Президенту России Владимиру Путину в связи с авиакатастрофой в Камчатском крае. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства отметил, что в Беларуси с глубокой болью и скорбью восприняли трагическое известие об этой авиакатастрофе, которая унесла жизни пассажиров и членов экипажа воздушного судна.

"От имени народа Республики Беларусь и от себя лично направляю слова сопереживания и поддержки всем россиянам. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших, желаю их семьям мужества и стойкости в эти нелегкие часы", - подчеркнул Президент.-0-