Лукашенко выразил соболезнования семье генерального директора МАГАТЭ Юкия Амано

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования семье генерального директора Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано. Об этом БЕЛТА сообщили в
"Ушел из жизни выдающийся международный деятель, который посвятил себя идее нераспространения ядерного оружия, развития и применения мирного атома для поддержания благополучия во всем мире, - говорится в соболезновании. - Благодаря своей мудрости, дальновидности и плодотворной работе он по праву заслужил признание и уважение в мировом масштабе".-0-
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