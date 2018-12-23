Лукашенко выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами цунами в Индонезии

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования Президенту Индонезии Джоко Видодо, родным и близким погибших в результате цунами на западном побережье страны. Об этом БЕЛТА сообщили в
"В Республике Беларусь с глубокой болью и печалью восприняли сообщение о многочисленных жертвах и масштабных разрушениях в результате цунами в провинциях Бантен и Лампунг", - говорится в соболезновании.
Глава белорусского государства пожелал скорейшего выздоровления потерпевшим и возвращения затронутых стихией регионов к обычному образу жизни.
Как сообщалось, цунами произошло 22 декабря в Зондском проливе, разделяющем острова Ява и Суматра. Сильная волна могла возникнуть из-за недавнего извержения вулкана Анак-Кракатау. По последним данным, погибли 222 человека, 843 пострадали, 28 считаются пропавшими без вести. Иностранцев среди жертв нет. Погибшие - граждане Индонезии. Волной смыло в том числе музыкантов группы Seventeen и зрителей прямо во время концерта в городе Танджунг-Лесунг. Местные власти рекомендовали жителям не приближаться к береговым линиям, новые удары возможны по районам Пандегланг и Серанг в провинции Бантен на острове Ява, а также Лампунг на острове Суматра.-0-
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