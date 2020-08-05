Лукашенко выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами взрыва в Бейруте

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Ливана Мишелю Наиму Ауну в связи с многочисленными жертвами в результате взрыва в Бейруте. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"С большой болью в Беларуси восприняли печальное известие о многочисленных жертвах трагического происшествия в порту Бейрута", - говорится в соболезновании.

Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил искренние соболезнования и слова поддержки лидеру Ливана, родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.-0-

Около 250 тыс. человек остались без крова после взрыва в Бейруте Из-за взрыва в Бейруте оказалась повреждена половина административного района города. Глава Бейрута сравнил случившееся с бомбардировкой японских городов Хиросима и Нагасаки во время Второй мировой войны.