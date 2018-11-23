Лукашенко выразил соболезнования в связи с терактом в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования Президенту Исламской Республики Пакистан Арифу Алви, родным и близким погибших при террористическом акте в провинции Хайбер-Пахтунхва. Об этом БЕЛТА сообщили в
Глава государства подчеркнул, что в Беларуси известие о большом количестве жертв в результате трагедии восприняли с глубокой печалью.
"Уверен, какими бы ни были цели у лиц, которые совершили это преступление, насилие никогда не сломит решительность пакистанского народа в деле строительства мирного будущего", - говорится в соболезновании.-0-
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