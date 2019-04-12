Лукашенко выразил соболезнования в связи с террористической атакой в Пакистане

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Исламской Республики Пакистан Арифу Алви в связи с организованным террористами взрывом в городе Кветта. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Большую боль и печаль вызвало в Республике Беларусь известие про очередное преступление террористов в Пакистане - взрыв на рынке в столице провинции Белуджистан городе Кветта", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава государства от имени белорусского народа и себя лично выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших, слова поддержки Президенту Пакистана и народу этой страны, а также пожелал скорейшего выздоровления потерпевшим и установления мира и спокойствия в стране.-0-