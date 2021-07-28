Лукашенко выразил соболезнования в связи с жертвами наводнений в Индии

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Индии Раму Натху Ковинду в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате наводнений. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"С глубокой болью и скорбью в Республике Беларусь восприняли известие о больших человеческих жертвах и значительных разрушениях в результате паводков и оползней в различных регионах Республики Индия", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава государства от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления потерпевшим и восстановления затронутых стихией штатов.-0-