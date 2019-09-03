Лукашенко выразил соболезнования в связи с жертвами пожара на пассажирском судне у берегов Калифорнии

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу в связи с многочисленными жертвами пожара на пассажирском судне вблизи острова Санта-Круз в штате Калифорния. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"От имени белорусского народа и от себя лично выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", - отметил глава государства.-0-