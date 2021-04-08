Лукашенко выразил соболезнования в связи с жертвами циклона в Индонезии

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Индонезии Джоко Видодо в связи с многочисленными человеческими жертвами и значительными разрушениями в результате тропического циклона в провинции Восточная Нуса-Тенгара. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства подчеркнул, что в Беларуси с глубокой болью восприняли новость об этой трагедии. "От имени всех белорусов и себя лично позвольте выразить искреннее сочувствие и слова поддержки вам, родным и близким погибших, а также народу Индонезии", - говорится в соболезновании.

Александр Лукашенко пожелал скорейшего выздоровления потерпевшим и восстановления затронутых стихией регионов.-0-