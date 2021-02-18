Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью актера Андрея Мягкова

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование по случаю смерти народного артиста РСФСР Андрея Мягкова. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

"Ушел из жизни выдающийся актер, творческий путь которого оставил яркий след в современном искусстве, настоящий патриот, преданный национальной культуре своей страны", - говорится в соболезновании.

Александр Лукашенко отметил, что многочисленные образы, созданные Андреем Мягковым на сцене и в кино, снискали всенародную любовь зрителей от Бреста до Владивостока. "Светлая память об этом замечательном человеке всегда будет жить в наших сердцах", - подчеркнул белорусский лидер.-0-