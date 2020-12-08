Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью актрисы Беллы Масумян

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким народной артистки Беларуси Беллы Масумян в связи с ее смертью. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

Александр Лукашенко отметил, что Белла Масумян прожила яркую и насыщенную жизнь, достигла профессиональных высот. Свою судьбу она связала с театральным искусством, посвятив ему все душевные силы, талант и вдохновение.

"Созданные ею блестящие и незабываемые образы неизменно впечатляли публику глубиной характера, пробуждали самые светлые и добрые чувства. Память об этом искреннем и обаятельном человеке навсегда сохранится в наших сердцах", - говорится в соболезновании.

Как сообщалось, легенда белорусского театра Белла Масумян скончалась 8 декабря после тяжелой и продолжительной болезни на 84-м году жизни.

Она родилась 15 сентября 1937 года в Павлограде (Днепропетровская область Украины). В 1961 году окончила Белорусский государственный театрально-художественный институт по специальности "актер театра и кино". В Национальном академическом драматическом театре им.М.Горького работала с июня 1961 года. Белла Масумян удостоена почетных званий "Заслуженная артистка БССР" и "Народная артистка Беларуси", медали Франциска Скорины за заслуги в области культуры, приза Белорусского союза театральных деятелей "Хрустальная Павлинка", медали Союзного государства "За сотрудничество", специальной премии Президента Республики Беларусь деятелям культуры и искусства.-0-