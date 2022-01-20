Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью Анатолия Малофеева

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким Анатолия Малофеева в связи с его смертью. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

"Анатолий Александрович прожил достойную и яркую жизнь. Как видный государственный деятель, авторитетный руководитель, опытный хозяйственник, настоящий патриот своей страны он внес весомый личный вклад в становление белорусской государственности, формирование национального законодательства, развитие отечественной экономики", - говорится в соболезновании.

Глава государства отметил, что присущие Анатолию Малофееву высокий профессионализм, чувство долга, принципиальность и порядочность снискали ему заслуженные признание и уважение.

"Светлая память об этом замечательном человеке навсегда останется в наших сердцах", - подчеркнул Александр Лукашенко.-0-