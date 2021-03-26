Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью брата правителя Дубая

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Вице-президенту и Премьер-министру ОАЭ, Правителю эмирата Дубай шейху Мухаммеду бен Рашиду аль-Мактуму в связи со смертью его брата шейха Хамдана бен Рашида аль-Мактума, который был министром финансов и промышленности ОАЭ. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства подчеркнул, что в Беларуси это сообщение восприняли с большой болью.

"Ушел из жизни человек, который своей мудростью и проницательным видением помогал строить государственные институты Объединенных Арабских Эмиратов со времен основания нации. Разделяю ваши печаль и боль невосполнимой потери", - говорится в соболезновании.-0-