Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью экс-правителя Малайзии Ахмада Шаха

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Верховному правителю Малайзии, султану штата Паханг Абдулле Риайятуддину Аль-Мустафе Биллаху в связи со смертью его отца Ахмада Шаха, бывшего руководителя страны. Об этом БЕЛТА сообщили в
"В связи с этой большой потерей от имени своих соотечественников и от себя лично выражаю искренние соболезнования и слова поддержки вам и вашей семье, а также всему малазийскому народу", - говорится в соболезновании.-0-
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