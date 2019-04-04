Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью Георгия Данелии

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким народного артиста СССР Георгия Данелии. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

Умер Георгий Данелия Георгий Николаевич Данелия родился 25 августа 1930 года в Тбилиси. Снял кинофильмы "Путь к причалу", "Я шагаю по Москве", "Мимино", "Афоня", "Осенний марафон", "Кин-дза-дза!" и др.

"Ушел из жизни выдающийся, любимый многими поколениями режиссер. Его работы, отличающиеся особым художественным стилем, философским осмыслением действительности и верой в торжество добра, - это целая эпоха в развитии современного кинематографа", - говорится в соболезновании.

Александр Лукашенко отметил, что Георгий Данелия был примером преданности своему делу и искусству, его творчество на белорусской земле хорошо знают и любят.

"Светлая память об этом талантливом человеке навсегда останется в наших сердцах", - подчеркнул Президент.-0-