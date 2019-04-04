Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью Георгия Данелии

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким народного артиста СССР Георгия Данелии. Об этом БЕЛТА сообщили в
"Ушел из жизни выдающийся, любимый многими поколениями режиссер. Его работы, отличающиеся особым художественным стилем, философским осмыслением действительности и верой в торжество добра, - это целая эпоха в развитии современного кинематографа", - говорится в соболезновании.
Александр Лукашенко отметил, что Георгий Данелия был примером преданности своему делу и искусству, его творчество на белорусской земле хорошо знают и любят.
"Светлая память об этом талантливом человеке навсегда останется в наших сердцах", - подчеркнул Президент.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.407 BYN
|2.404 BYN
|2.408 BYN
|USD
|2.1428 BYN
|2.141 BYN
|2.144 BYN
|RUB
|3.2787 BYN
|3.275 BYN
|3.28 BYN