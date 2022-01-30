Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью Леонида Куравлева

Леонид Куравлев. Фото ТАСС
30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким народного артиста РСФСР Леонида Куравлева. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
"Примите искренние соболезнования в связи со смертью народного артиста РСФСР Леонида Вячеславовича Куравлева. Ушел всенародно любимый, исключительно талантливый и необыкновенно обаятельный актер - классик советского и российского кинематографа", - говорится в соболезновании.
Глава государства отметил, что всю свою жизнь Леонид Куравлев посвятил служению искусству, стал примером высокого мастерства и преданности профессии. "Светлая память о нем навсегда останется в сердцах миллионов белорусов", - подчеркнул Александр Лукашенко.-0-